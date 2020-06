Marcin Gortat do szefa Stelmetu: Polecam nie udzielać wywiadu po alkoholu albo używkach

Słynny polski koszykarz, były gracz ligi NBA – Marcin Gortat – ostro zareagował na to, co w wywiadzie dla „Gazety Lubuskiej” mówił Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu Enea BC Zielona Góra. „Polecam nie udzielać wywiadu po alkoholu albo używkach” – napisał m.in. Marcin Gortat na Twitterze. Koszykarz chyba szybko jednak zorientował się, że to było za mocne, bo wpis zniknął.