Marcin Grochowski od wielu lat niesie pomoc jako ratownik medyczny. Teraz potrzebuje naszego wsparcia. Ruszyła zbiórka na jego leczenie

Bo i choroba wcale go nie oszczędza. Na co dzień mężczyzna musi zmagać się z osłabieniem, drętwieniem i bólem nóg, zaburzeniem czucia, bólem pleców, stawów, krawieniem z nosa... A to tylko część objawów.

Rodzina i pasja motywują go do ciągłej walki

Ale to właśnie rodzina i praca, która jest dla pana Marcina pasją, motywuje go do ciągłej walki. To miłość do ratowania drugiego człowieka wyciągała go z łóżka, stawała się motorem do działania, gdy trzeba było uczyć się od nowa chodzić. W służbie zdrowia Marcin Grochowski pracuje od 18. roku życia. Najpierw jako sanitariusz, teraz jako ratownik medyczny w zielonogórskim pogotowiu. Nie chce, by choroba odebrała mu możliwość robienia tego, co kocha.

Oan Marcin posłuchał przyjaciół. Ruszyła zbiórka na bardzo kosztowne leczenie. Obecnie potrzeba 100 tys. zł.