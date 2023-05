Marcin Miller z zespołu Boys przeszedł zabieg w szpitalu w Zielonej Górze

W środę, 10 maja Marcin Miller opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcia ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Muzyk pozuje na zdjęciach w szpitalnej sali, w szpitalnych łóżku. W rękę ma wkłuty wenflon, a na nadgarstku szpitalną opaskę. Co się stało Marcinowi Millerowi? Dlaczego trafił do szpitala w Zielonej Górze?

Lider zespołu Boys trafił na chirurgię

"Dawidzie, (...) jeszcze raz serdeczne dzięki za miłe spotkanie i jak najbardziej będziemy Cię wspierać na Twojej nowej drodze ku lepszej Polsce" oraz "Dzięki za miłe słowa, ale u mnie wszystko ok. Jeszcze raz dzięki całej ekipie #murawa_onkolog".

Muzyk w swoich w mediach wskazał lokalizację, w której się znajduje i nawiązał do osoby profesora Dawida Murawy. M. Miller napisał:

Post muzyka wywołał w sieci liczne kontrowersje

Komentarz ten bardzo nie spodobał się fanom i obserwującym. Zaczęli w sposób niecenzuralny krytykować muzyka, pisać, że żartowanie z choroby nie jest na miejscu, a wprowadzanie w błąd i sugerowanie, że cierpi się na nowotwór, co najmniej niesmaczne. Fani zaczęli podejrzewać, że M. Miller pojawił się w szpitalu tylko po to, by zrobić zdjęcia i wzbudzić w obserwujących emocje.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze jednoznacznie jednak poinformował, że Marcin Miller był pacjentem lecznicy.