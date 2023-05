Marcin Piaskowski z Krosna Odrzańskiego schudł ponad 60 kilogramów! Teraz biega ultramaratony w górach!

Marcin przyznaje, że wiele lat temu biegał, nawet brał udział w różnego rodzaju zawodach. Podczas odchudzania wrócił do sportowych nawyków, a później zaczął je nawet poszerzać. Na tyle, że ponownie zaczął brać udział w zawodach.

- Co prawda, podchodzę do tego typu rywalizacji dość luźno - mówi M. Piaskowski. - Traktuję to bardziej jako zabawę i wyzwanie. Chodzi mi o pokonanie dystansu, co daje mi satysfakcję. Nie jestem nastawiony na wyniki czy medale. Oczywiście dobrze, gdy się poprawi czas, ale nie jest to najważniejsze.