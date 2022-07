Marek Cieślak: Rozbiór Falubazu? To jest faktycznie duży problem

- To jest faktycznie duży problem, bo są zakusy na zawodników, ciągle zresztą jest ich za mało. A jeszcze gorzej, gdy w przyszłym sezonie władze ligi nie dopuszczą do startu Rosjan. Uważam, że szanse na to są wciąż małe, bo przecież wojna wciąż trwa. Ukraińcy nie mogą u nas jeździć, bo przecież nie mogą opuszczać swojego kraju, dlaczego zatem Rosjanie mieliby mieć taką możliwość? Tego nie rozumiem. A wracając do Falubazu, faktycznie nie wiem, czy czołowi zawodnicy tu zostaną, nawet w przypadku awansu. To trudna sprawa.