Marszałek Elżbieta Anna Polak również przebywała na oddziale zakaźnym. Spokojnie, okazało się, że wynik na koronawirusa jest ujemny

- Od razu to zrobiłam, około godz. 11.00 - wyjaśnia pani marszałek. - By wyjaśnić tę sytuację. Lekarz dyżurujący poinformował, że zrobią podstawowe badania, bo z pewnością jest to infekcja grypowa. Dostałam skierowanie do izolatki - żadnej taryfy ulgowej. I czekaliśmy na testy grypowe. One są dość szybkie. W izolatce nikt osobiście już się nie kontaktuje. Lekarz ma kontakt telefoniczny. Pani z sanepidu zrobiła ze mną telefonicznie szczegółowy wywiad. Pytała z kim miałam kontakt.

- Popołudnie było już nieco dramatyczne - wyjaśnia E. A. Polak. - Czas się dłużył. Zachowaliśmy spokój, zależało mi na tym, by nie siać paniki.

O 19.00 marszałek dostała informację przez telefon do izolatki, że wynik jest ujemny. - Dowiedziałam się, że spokojnie mogę wracać do domu. Powiadomić rodzinę. O tym, że jestem hospitalizowana, wiedział oczywiście mój zastępca - zapewnia marszałek.

Pani marszałek mówi, że dzięki temu mogła zobaczyć, jak zielonogórski oddział zakaźny działa od środka.

- Oceniam go bardzo wysoko - mówi. - Bardzo spokojni lekarze, wszyscy w gotowości. Zachowywane są wszelkie procedury. Przeprowadzany jest szeroki wywiad.

Marszałek Elżbieta Anna Polak już wcześniej apelowała do wojewody, by doposażone było zielonogórskie laboratorium. Tak, by z myślą o dobru pacjentów tutaj również mogły być wykonywane badania na obecność koronawirusa (teraz robione są one w gorzowskim sanepidzie). Najważniejszy jest przecież czas. Będziemy wracać do sprawy.