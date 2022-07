Maryla Rodowicz podzieliła się radością z mieszkańcami Zielonej Góry. Ma też specjalną prośbę

– Mam prośbę, może ktoś zna kogoś, kto pamięta moją rodzinę, znajomych rodziny? – zaapelowała o wspomnienia i sama przywołała opowieści swojej mamy o pierwszych latach po wojnie w Zielonej Górze. – W mieście ukrywali się jeszcze Niemcy, pierwsi Polacy przybyli do Zielonej, to była garstka, licząca kilkaset osób. Do tej pory nie mogę sobie wyobrazić, jak można było przetrwać podróż z Wilna w bydlęcym wagonie, bez jedzenia, bez wody. Podróż trwała kilka tygodni. Koszmar.