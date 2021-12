Marzysz o pracy w Służbie Więziennej ? Zobacz aktualne nabory w okolicy

Być pracownikiem Służby Więziennej to bardzo duża odpowiedzialność. Nie każdy może pełnić służbę w tych strukturach. Są ścisłe wytyczne regulujące profil kandydata. Najnowsze nabory i wymogi dla kandydatów do Służby Więziennej na rok 2022 w naszej galerii. Sprawdźcie>>> CZYTAJ TEŻ: Tajemnice i symbolika więziennych tatuaży WIDEO: Zakład Karny w Krzywańcu zaprasza do pracy

Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska