Maseczki, środki czystości trafiają do szpitali. O pomoc apeluje też Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowegow Zielonej Górze

Zmiany w funkcjonowaniu zespołów

Władze stacji w ostatnim czasie podjęły decyzję, by jeszcze bardziej chronić ratowników, ale i by zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. W tym celu zespoły zostały rozmieszczone w różnych lokalizacjach w Zielonej Górze. By wirus nie mógł ewentualnie rozprzestrzeniać się między zespołami pogotowia. I by w przypadku (oby do tego nie doszło!) kwarantanny, nie trzeba było wykluczyć z działań wieloosobowej załogi. Dzięki temu, jeśli doszłoby do zakażenia ratowników, unieruchomiony zostanie tylko jeden zespół, a nie cała zmiana.