Maseczkowa moda na witrynach sklepowych. Czy to już stały trend?

Mieszkańcy Zielonej Góry w kwestii maseczek

Zielonogórzanie starają się na co dzień przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa i noszą maseczki. Jak więc odnoszą się do maseczkowej mody? - Nie ma w tym nic złego - twierdzi Weronika, którą spotykamy, gdy przygląda się maseczkom przed jedną z witryn sklepowych. - Ja swoją kupiła przez internet, jeszcze w momencie gdy zaczynała się pandemia. Wygląda na to, że do tych maseczek będziemy musieli się przyzwyczaić, cała ta sytuacja może potrwać dłużej. Dlatego zastanawiam się teraz nad zakupem kolejnej, w innym wzorze.

Zielonogórzanka Patrycja Żejmo podchodzi do całej sprawy dosyć sceptycznie. - Rozumiem, że teraz może panować moda na kolorowe lub wzorzyste maseczki, ale przecież ostatecznie nie o to w tym wszystkim chodzi. Najważniejsze są kwestie bezpieczeństwa i to właśnie o tym powinniśmy pamiętać nosząc i wybierając maseczkę - przekonuje.