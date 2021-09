Masowe zwolnienia lekarskie policjantów. Mundurowi protestują, chcą podwyżek i nie tylko. Jak wygląda sytuacja w województwie lubuskim?

We wtorek, od godz. 11.00 trwały rozmowy Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów z MSWiA w sprawie postulatów policjantów. Spotkanie trwało prawie trzy godziny. Doszło do zawarcia porozumienia.

- Jako lubuskie byliśmy przeciwni zawarciu tego porozumienia, ponieważ uwzględniono postulaty zarządu głównego, ale nie postulaty oddolne – mówi Sławomir Kostiuszko, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubuskiego. – Obawiam się, że to może być początek protestów. Mogą one eskalować. Trzeba pamiętać, że protest był akcją oddolną, zapoczątkowaną przez samych policjantów. Apelowaliśmy m.in. o zmiany art. 15A ustawy o Policji, zmian nie wprowadzono od trzech lat i nadal jest to odwlekane (dyskusje na ten temat mają się odbyć w na początku przyszłego roku). Oczekiwaliśmy zmian w sprawie statystyk, co zabija pracę w policji. Policjant nie może pracować pod statystykę! To narzędzie, która ma służyć do oceny pracy.