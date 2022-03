Masz ciągle zimne dłonie i stopy? To może być objaw choroby. Sprawdź, czemu twoje dłonie i stopy są lodowate i wiecznie zmarznięte

Główne przyczyny zimnych dłoni i stóp

Zimne dłonie zwykle są objawem wychłodzenia organizmu i towarzyszą nam w okresie jesienno-zimowym, szczególnie podczas spacerów, gdy temperatura powietrza jest bardzo niska. Chłód sprawia, że naczynia krwionośne w rękach i stopach zwężają się, co prowadzi do ich niedokrwienia. Na skutek wychłodzenia zmniejsza się przepływ krwi w kończynach, a zwiększa w obrębie tułowia. Jest to mechanizm obronny, którego zadaniem jest utrzymanie w odpowiedniej temperaturze najważniejszych narządów takich jak serce, wątroba czy płuca i ochrona ich przed wychłodzeniem, które może doprowadzić do upośledzenia ich funkcji.

Zimne dłonie i stopy mogą być także skutkiem noszenia zbyt ciasnych skarpetek czy zegarka, które zaburzają prawidłowy przepływ krwi, co prowadzi do niedotlenienia kończyn. Jeśli po zdjęciu skarpetek masz odciski od ściągaczy lub po odpięciu zegarka na ręku zostaje ślad od paska to znaczy, że są one zbyt ciasne. Wypróbuj skarpetki bezuciskowe, a pasek od zegarka zapinaj luźniej tak, aby między nim a ręką mieścił się twój palec wskazujący.