Masz jedną z tych chorób? Uważaj! Są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce! TOP 10

Informacje o przyczynach zgonów w kraju i na świcie są gromadzone przez Światową Organizację Zdrowia. Na bazie tego powstają listy najbardziej śmiercionośnych dolegliwości i chorób. To właśnie one przyczyniają się do najczęstszego umierania w Polsce - przynajmniej jeśli chodzi o choroby. Jakie choroby w Polsce są najbardziej śmiercionośne? Które najczęściej mogą nas zaatakować? SPRAWDŹCIE LISTĘ! >>>>>

Pixabay