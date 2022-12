Masz niskie ciśnienie? To też może być niebezpieczne. Tak je podwyższysz!

Kiedy ciśnienie krwi jest zbyt niskie?

Zakłada się, że ciśnienie krwi powinno wynosić od 120 do 129 i 80 do 84 mm/Hg. U kobiet nieco niższe jest również uznawane za prawidłowe. Poniżej wskazuje się obniżone. A kiedy ciśnienie krwi jest uznawane za zbyt niskie. Mówi się o tym wtedy, gdy wartości ciśnienia przyjmują liczby 90 oraz 60 mm/Hg. Jeśli takie ciśnienie towarzyszy nam zbyt długo, może to wywołać u nas szereg chorób. A co w ogóle sprawia, że mamy tego rodzaju problem?