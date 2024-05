Masz w domu stare świece? Zrób z nich świeczkę na komary i postaw na balkonie. Ciesz się relaksem na tarasie bez brzęczących owadów

Co wabi komary?

Każdego lata, gdy komary nie dają nam spokoju, szukamy sposobów na to, aby skutecznie się przed nimi chronić. Pytanie, co tak naprawdę przyciąga te uciążliwe owady, pewnie zadałeś sobie nie raz. Komary skłaniają się ku tobie ze względu na skład twojego potu, a dokładnie kwas mlekowy oraz amoniak. Oddychanie to dla ludzi naturalna czynność, ale dla komarów, które wyczuwają wydychany przez człowieka dwutlenek węgla, jest to również sygnał, że w pobliżu znajduje się potencjalne źródło pożywienia. Co ciekawe, szczególnie smakowitym kąskiem dla tych owadów są amatorzy piwa. Można się spotkać z opinią, że już po wypiciu 300 ml złotego trunku, można stać się atrakcyjnym celem dla komara.