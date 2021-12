Maszt z flagą Polski na placu Matejki? Taki pomysł przedstawił jeden z mieszkańców! Maciej Dobrowolski

Plac Matejki w Zielonej Górze doczekał się odnowy w 2018 roku - na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I choć zielonogórzan cieszyła rewitalizacja to jednak wielu osobom nie podobał się pomnik ustawiony w tym miejscu. Teraz jeden z mieszkańców przedstawił nowy pomysł, aby ożywić plac – budowę dużego masztu z flagą RP. Co na to urząd miasta?