Matematyka była prosta - mówią o egzaminie maturzyści z I LO w Zielonej Górze

Matura 2023. Egzamin z matematyki był prosty

Michał, Maks i Wojtek mówią, że matematyka była prosta. I liczą na sto procent albo w okolicach.

- Byłem negatywnie nastawiony do matematyki. Bo najgorzej się w niej czuję ze wszystkich przedmiotów. Ale jestem zadowolony, same pozytywne odczucia. Choć wczoraj i dzisiaj rano bardzo się stresowałem – przyznaje Jakub. - Rozszerzam przedmioty humanistyczne, ale w każdym tygodniu coś ponad program robiłem. I to, mam nadzieję, przyniesie owoce.

Dla Łukasza egzamin był prosty, bo jak mówi, będzie też zdawał matematykę rozszerzoną.

- Ale wiele osób z sali wychodziło przed czasem, więc widać, że nic nas nie zaskoczyło – zauważa Łukasz, a Zosia dodaje: - Do matury uczyliśmy się przez cztery lata i jak ktoś był systematyczny, to nie powinien mieć problemu.