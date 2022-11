Mateusz Surożyński odebrał medal za wygraną w październikowych „Piłkarskich Orłach”

Piłkarze Lechii dominują w „Piłkarskich Orłach”

Za nami trzy miesiące trwania „Piłkarskich Orłów”. W każdym z nich w województwie lubuskim nagradzany był przedstawiciel Lechii Zielona Góra. Jako pierwszy medal otrzymał Rafał Ostrowski, który z trzema bramkami wygrał klasyfikację sierpniową (ex aequo z Emilem Drozdowiczem z Agencja Inwestycyjna Stilonu Gorzów oraz Jakubem Rysiem z Cariny Gubin). W kolejnych miesiącach zawodnicy zielonogórskiego III-ligowca już samodzielnie wygrywali ranking. We wrześniu najskuteczniejszy był Przemysław Mycan (trzy trafienia), a w październiku – Mateusz Surożyński.

Dwa hattricki kluczem do zwycięstwa

Nagrodę za zwycięstwo w „Piłkarskich Orłach” Surożyński otrzymał w niedzielę 13 listopada przed pierwszym gwizdkiem meczu Lechii Zielona Góra z LKS-em Goczałkowice. Pamiątkowy medal odebrał on z rąk kierownika działu sportowego „Gazety Lubuskiej” Cezarego Konarskiego oraz prezesa Lechii Macieja Murawskiego.

25-latek z dziewięcioma bramkami jest najlepszym w tym sezonie strzelcem Lechii w rozgrywkach ligowych. Potwierdził to właśnie w październiku, kiedy to sześciokrotnie trafiał na listę strzelców. Na ten dorobek składają się hattricki w wysoko wygranych przez zielonogórzan meczach z Miedzią II Legnica (4:0) oraz Odrą Wodzisław Śląski (5:0). Dzięki dwóm tak znakomitym występom Surożyński wyprzedził w październikowym rankingu Emila Drozdowicza (pięć bramek) oraz swojego kolegę z zespołu Przemysława Mycana (trzy trafienia, w tym dwa punktowane podwójnie gole w pucharowym meczu z Jagiellonią Białystok).

„Suro” zadomowił się w Zielonej Górze

Mateusz Surożyński jest wychowankiem Górnika Polkowice, gdzie spędził większość swojej kariery. Lubuscy kibice po raz pierwszy mogli go poznać wiosną sezonu 2020/2021, w którym reprezentował Wartę Gorzów. Po niezbyt udanej rundzie, którą zakończył bez zdobytej bramki, przeniósł się do Lechii, gdzie świetnie wpasował się do zespołu i został na kolejny sezon.