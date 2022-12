Mateusz Surożyński: Trener nauczył mnie, żeby być „pazernym" i szukać okazji do strzelania bramek

- Jeśli spojrzeć wyłącznie na statystyki, czyli bramki i asysty, to myślę, że tak faktycznie było. A jeśli chodzi o grę, to myślę, że miałem wiele podobnych sezonów. Ostatnio pojawiły się fajne liczby, co jest też bardzo dużą zasługą trenera Lechii Andrzeja Sawickiego, który pogłębił moją świadomość, że po to gra się w piłkę, by strzelać bramki. Może to wydać się dziwne, ale wcześniej tak na to nie spoglądałem, po prostu chciałem rozgrywać dobre mecze, a trener Andrzej nauczył mnie, żeby być „pazernym” i szukać okazji do strzelania bramek. Cieszę się z tego, bo każdy zdobyty gol daje dużo satysfakcji.