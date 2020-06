Matma nas zaskoczyła. Zadaniami - mówili maturzyści po wyjściu z egzaminu

Maturzyści liczyli, że zadania z matematyki będą bardziej im przyjazne, czyli prostsze, takie, które nie będą wymagały dłuższego myślenia. Bo przecież sporo ich trzeba rozwiązać w ciągu 170 minut.

- Co to była za matura! Dostała miano najtrudniejszej od 2015 - i rzeczywiście taka była. Zadania zamknięte były podchwytliwe, nie wspominając o otwartych - to już była przesada. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - zrobiłem dobrze równanie i funkcje kwadratową za łącznie 4 punkty – mówi Olek Buchowiecki z IV LO w Zielonej Górze.

Matura 2020: Zadania otwarte były dość trudne Julia Kidawa z I LO w Zielonej Górze uważa, że zadania zamknięte były nawet przyjemne, natomiast otwarte dość trudne, niefajne. Wymagały więcej czasu, by zastanowić się nad ich rozwiązaniem.

- Nie tylko ja tak uważam, ale większość osób, z którymi rozmawiałam – mówi Julia. – Czasu generalnie wystarczyło, ale jakieś pół godziny by się jeszcze przydało, żeby na spokojnie wszystko posprawdzać.

Julia jeszcze nie wybrała kierunku studiów, ale jak podkreśla – zawsze lepiej mieć z matematyki lepszy wynik niż nie mieć. Wtedy liczba kierunków studiów do wyboru będzie większa.

Podobnie mówili zaraz po wyjściu z egzaminu z matematyki maturzyści z III LO w Zielonej Górze.

Matura 2020. Wspieram córkę jak mogę, wzięłam urlop Matura to duże przeżycie nie tylko dla młodych ludzi, ale także ich rodziców. Anna Sierdzan z Kolska wzięła dwa tygodnie urlopu, by w tych dniach towarzyszyć córce Jaśminie.

- Myślę, że świadomość, że czekam w tych dniach na nią pod szkołą, jej pomaga – mówi mama maturzystki z I LO w Zielonej Górze. – Kciuki trzymam mocno także za jej koleżanki i kolegów.

Trwa głosowanie... Czy matura to najważniejszy egzamin w życiu? Tak Nie Nie mam zdania

Matura 2020. Poprawka będzie we wrześniu Na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego uczniowie mieli 170 minut. By zdać maturę, trzeba zdobyć co najmniej 30 procent punktów. Co się stanie jeśli ktoś na egzaminie z matematyki będzie miał pecha? Do tej pory mógł jeszcze w sierpniu zdać poprawkę, a teraz? Z powodu pandemii koronawirusa zaplanowano je na wrzesień. Odbędzie się ona we wtorek 8 września o godzinie 14.00.

Matura 2020: Poziom rozszerzony będzie później Co roku po zmaganiach na poziomie podstawowym, po przerwie, odbywała się też matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Teraz w związku z pandemią koronawirusa - egzamin ten przeniesiono na 15 czerwca o godzinie 15.00 (matematyka jest na trzecim miejscu po angielskim i geografii wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym). Będzie on trwał 180 minut.

Jakie kompetencje ma prezydent?