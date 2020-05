Matura 2020 inna niż poprzednie. Jak je wspominamy?

Matura 2020 rozpocznie się 8 czerwca.. A jak Wy wspominacie swój egzamin dojrzałości? Przyślijcie zdjęcia ze swojej matury. Czekamy na Wasze wspomnienia! Akcja GL.

Co roku o tej porze maturzyści wylewali siódme poty. W tym roku matura rozpocznie się 8 czerwca. Ale przygotowania do niej idą pełną parą. Choć niewiadomych jest wiele m.in. to, jakie odległości między uczniami będą musiały być zapewnione. By je zapewnić, trzeba będzie skorzystać z większej liczby sal niż do tej pory. A to oznacza konieczność powołania większej liczby komisji. To nie jest takie proste, procedury obowiązują.

Matura 2020: maseczki, rękawiczki, przyłbice? Nie wiadomo, czy maturzyści będą musieli pisać maturę w maseczkach i rękawiczkach. Minister edukacji Dariusz Piontkowski uważa, że uczniowie powinni rozwiązywać arkusze egzaminacyjne bez maseczek. Ale ostatnie zdanie w tej kwestii należy do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który w tej kwestii jeszcze się nie wypowiedział. Uczniowie nie będą w tym roku mieli egzaminów ustnych. Mają więcej czasu na przygotowanie.

Matura 2020 - może być tłok przed wejściem do szkoły - Dałbym wszystko, żeby matura zaczęła się wcześniej i żebyśmy zdawali egzaminy ustne. Matura w warunkach koronawirusa, mimo że zyskaliśmy miesiąc na dodatkowe przygotowanie się, to nic fajnego – mówi Tomek, licealista z Zielonej Góry.

Dyrekcje szkół, nauczyciele już się zastanawiają, jak przygotować odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminów. Bo to nie tylko kwestia zapewnienia miejsc siedzących w salach. Przecież maturzyści w dużej licznie (przeważnie 5-8 klas maturalnych) spotkają się jednego dnia o tej samej godzinie w szkole. Będzie tłok przy wejściu do budynku czy losowaniu miejsc. Niektórzy uważają, że numerki można wcześniej wylosować wirtualnie, by potem szybko zająć odpowiednie krzesło i stolik.

Matura 2020: wysyłajcie swoje wspomnienia z matur. Czekamy na zdjęcia! Matura to najważniejszy egzamin w życiu. A to w dobie koronawirusa na pewno jest wyjątkowa pod wieloma względami i uczniowie długo jej nie zapomną. Pamiętają ją przecież i ci, którzy zdawali ją przed laty w normalnych warunkach. Chcemy Was więc namówić do wspomnień, jak było, z jakich przedmiotów zdawaliście, czy ktoś Wam pomagał, jak radziliście sobie ze stresem? Przysyłajcie nam swoje wspomnienia, zdjęcia z matur. Czekamy!

Wysyłajcie fotografie i wspomnienia z matura na adres: lkalinowski@gazetalubuska.pl ZOBACZ TEŻ

