Matura 2020 rozpoczęta. W jakich nastrojach maturzyści? Czego się spodziewają?

Wyjątkowa ze względu na pandemię koronawirusa matura 2020 rozpoczęta. W jakich nastrojach są maturzyści? Olek Bukowiecki z IV LO w Zielonej Górze mówi, że jest optymistycznie nastawiony. I że plusem tej stresującej sytuacji jest brak egzaminów ustnych.

Egzaminem z języka polskiego rozpoczynają się w poniedziałek, 8 czerwca, matury 2020. Termin przesunięto ze względu na pandemię koronawirusa. Ta nie wyhamowała, więc egzamin dojrzałości przeprowadzony zostanie w reżimie sanitarnym.

Matura to najważniejszy egzamin w życiu Tuż przed rozpoczęciem matur zapytaliśmy Olka Bukowieckiego z IV LO w Zielonej Górze o samopoczucie.

- Przed maturą czuje się bardzo dobrze. Myślę, że jestem dobrze przygotowany. Gdzieś z tylu głowy ma się tą myśl, że matura to ważny egzamin. Ale najlepiej podejść do niego tak jak do sprawdzianu, tylko że z obszernego działu! Sprawdzić swoją wiedzę i tyle - z takim podejściem stres znika – mówi zielonogórski maturzysta. - Myślę że przygotowania do matury w trakcie pandemii mają swoje plusy i minusy. Można samemu na spokojnie powtórzyć cały materiał, ale jednak konsultacje maturalne, które zostały nam odebrane ze względu na sytuacje - byłyby bardzo przydatne - mówi Olek Bukowiecki.

Bardzo cieszę się, że nie zdajemy ustnych - to chyba jeszcze większy stres niż pisemne.

Nauczyciel matematyki w IV LO w Zielonej Górze, Stanisław Iwanowski, mocno dziś - i w kolejnych dniach matury – będzie trzymał kciuki za swoich uczniów. Uważa, że trzy lata nauki przyniosą efekty i wyniki będą bardzo dobre. Tak jak w poprzednich latach. Wszystkim maturzystom życzy połamania pióra, łatwych zadań do rozwiązania, dobrego samopoczucia i tego, by wyniki pozwoliły im dostać się na wymarzone studia.

Trwa głosowanie... Czy matura to najważniejszy egzamin w życiu? Tak Nie Nie mam zdania

Jakich tematów spodziewają się maturzyści? Czego spodziewają się maturzyści na egzaminie z języka polskiego?

- Ciężko stwierdzić, co może być na rozprawce z polskiego, ale razem z przyjaciółmi obstawiamy, że dostaniemy „Pana Tadeusza”, „Wesele” - ponieważ dawno ich nie było, no i oczywiście pewnie pojawi się „Lalka”, która przewija się praktycznie rok w rok – mówi Olek Bukowiecki.

Niektórzy maturzyści dodają, że z „Lalką” byłaby przesada. Mówią, że może pojawi się „Dżuma” Camusa? Albo że jakiś cytat z Olgi Tokarczuk powinien być…

- Wszystko okaże się niebawem, jak otworzymy arkusze egzaminacyjne – zauważają tegoroczni maturzyści.

Matura 2020 w reżimie sanitarnym Do poniedziałkowego - pierwszego egzaminu dojrzałości - zasiądzie niemal 280 tysięcy maturzystów w całym kraju. Po zmaganiach z językiem polskiego, we wtorek, 9 czerwca, napiszą oni maturę z matematyki, a w środę - z języka angielskiego. Ostatnie egzaminy będą 29 czerwca. Ze względu na pandemię koronawirusa maturzyści i nauczyciele muszą zachować szczególne środki ostrożności. I to nie tylko w samej szkole, ale także w miejskich autobusach czy przed budynkami placówek oświatowych. Muszą pamiętać m. in. o zachowaniu odpowiedniej odległości, nietłoczeniu się przed wejściami do sal egzaminacyjnych, założeniu maseczek (zdjąć je można dopiero, gdy zajmie się wylosowane miejsce). Uczniowie muszą mieć własne długopisy (o pożyczaniu nie ma mowy), wodę i kanapki. Szkoły zostały zobowiązane do dezynfekcji krzeseł i biurek przed i po egzaminach.

W tym roku zrezygnowano z matur ustnych.

Oto harmonogram opublikowany na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poniedziałek, 8.06 godzina 9 - język polski (poziom podstawowy)

godzina 14 - język polski (poziom rozszerzony)

Wtorek, 9.06 godzina 9 - matematyka (poziom podstawowy)

godzina 14 - język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i rozszerzony)

[/lista ## Środa, 10.06 godzina 9 - język angielski (poziom podstawowy) godzina 14 - język angielski (poziom rozszerzony) ## ## Czwartek, 11.06 - Boże Ciało ## Piątek, 12.06 - dzień bez egzaminów ## Poniedziałek 15.06 godzina 9 - matematyka (poziom rozszerzony) godzina 14 - filozofia (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Wtorek, 16.06 godzina 9 - biologia (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 14 - wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i rozszerzony) COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[20063495,19991501]},"component":"selected"} ## Środa, 17.06 godzina 9 - chemia (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 14 - informatyka (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Czwartek, 18.06 godzina 9 - język niemiecki (poziom podstawowy) godzina 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Piątek, 19.06 godzina 9 - geografia (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 14 - historia sztuki (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Poniedziałek, 22.06 godzina 9 - język włoski (poziom podstawowy), język łemkowski (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 14 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Wtorek, 23.06 godzina 9 - język francuski (poziom podstawowy) godzina 14 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Środa, 24.06 godzina 9 - fizyka (poziom podstawowy i rozszerzony)

godzina 14 - historia (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Czwartek, 25.06 godzina 9 - język hiszpański (poziom podstawowy) godzina 14 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Piątek, 26.06 godzina 9 - język rosyjski (poziom podstawowy) godzina 14: język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Poniedziałek, 29.06 godzina 9 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), język kaszubski (poziom podstawowy i rozszerzony), matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy) godzina 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godzina 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godzina 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godzina 14 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godzina 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) ZOBACZ TEŻ WYJĄTKOWA MATURA POLECAMY TEŻ FRANCJA ELEGANCJA CZYLI STUDNIÓWKA 2020 COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[4057]},"component":"promoted"}



Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur