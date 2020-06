Matura 2020 z matematyki. Co na egzaminie? 35 zadań do rozwiązania w ciągu 170 minut

Wtorek, 9 czerwca, jest drugim dniem pisemnych matur. Obowiązkowy egzamin z matematyki rozpoczyna się godzinie 9. Zdawać go będzie ponad 300 tysięcy maturzystów (w tym 30 tysięcy z poprzednich lat, którzy chcą poprawić wynik).

Olek Buchowiecki z IV LO w Zielone Górze trafnie wytypował „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego na poniedziałkowym egzaminie z języka polskiego. Czy teraz też będą zadania, na które liczy? - Na matmie będzie na pewno dużo, dużo funkcji i planimetrii. Mam nadzieje, że pojawi się łatwa funkcja kwadratowa, równania, zadanka z logarytmów i ciągów! – mówi maturzysta tuż przed rozpoczęciem egzaminu z matematyki.

Matura 2020 – matematyka: Czas i punkty Na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego uczniowie będą mieli 170 minut. By zdać maturę, trzeba zdobyć co najmniej 30 procent punktów. Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składa się z kilkudziesięciu zadań do rozwiązania (otwartych i zamkniętych). W przypadku zadań zamkniętych wystarczy wybrać poprawną odpowiedź. Jeśli chodzi o zadania otwarte, to należy samodzielnie wpisać poprawną odpowiedź. Tutaj oceniający zwracają też uwagę na argumentację oraz obliczenia, które doprowadziły maturzystę do udzielenia danej odpowiedzi.

W sumie przystępujący do egzaminu z matematyki będą musieli rozwiązać około 35 zadań.

Matura 2020 – matematyka: Kiedy poziom rozszerzony, a kiedy poprawka? Zawsze było tak, że egzamin z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym odbywał się tego samego dnia. W tym roku będzie inaczej. Zmagania na poziomie rozszerzonym zaplanowano 15 czerwca o godzinie 15.00 (matematyka jest na trzecim miejscu po angielskim i geografii wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym). Będą one trwały 180 minut.

Co się stanie jeśli ktoś na egzaminie z matematyki będzie miał pecha? Do tej pory mógł jeszcze w sierpniu zdać poprawkę, a teraz? Z powodu pandemii koronawirusa zaplanowano je na wrzesień. Odbędzie się ona we wtorek 8 września o godzinie 14.00.

Trwa głosowanie... Czy matura to najważniejszy egzamin w życiu? Tak Nie Nie mam zdania

Matura 2020 – matematyka: Własne przybory, kanapka i picie Egzamin odbywa się w reżimie sanitarnym. Sale mają być wietrzone (najlepiej co godzinę), nauczyciele rozdający arkusze egzaminacyjne muszą mieć rękawiczki i maseczki, uczniowie wchodzą do sal w maseczkach, zdejmują je dopiero w momencie zajęcia miejsca przy stoliku, między maturzystami muszą być zachowane co najmniej 1,5-metrowe odległości.

Zdający egzamin muszą ze sobą zabrać długopisy, przybory, a także wodę i kanapki. Wyniki egzaminów maturalnych mają być znane do 11 sierpnia. Uczelnie przedłużyły nabory, także ci, którzy będą zdawać poprawki, będą mieli szanse na zdobycie indeksów. ZOBACZ TEŻ

RUSZYŁA MATURA 2020 W... MASECZKACH POLECAMY TEŻ

Jak się relaksować przed ezgaminem? Psycholog radzi