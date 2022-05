Matura 2022 Zielona Góra. Pan Tadeusz, Sklepy cynamonowe... tych lektur spodziewają się maturzyści na języku polskim

Matura 2022. Bez maseczek, ale z odległościami

Pisemny egzamin z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 9.00. W całej Polsce przystąpiło do niego blisko 290 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Byliśmy przez rozpoczęciem w kilku zielonogórskich szkołach ponadpodstawowych. Nastroje wśród uczniów były bardzo dobre. - Jest luz, będzie dobrze. Pomaga nam w tym dobra pogoda, no i że możemy zdawać egzamin bez maseczek. Bo w tamtym roku i dwa lata temu to była jakaś masakra - mówi Tomek z VII LO. - Nie ma obostrzeń, związanych z Covid-19, natomiast my zachowujemy odległości między stolikami, żeby każdy czuł się bezpieczny - zauważa dyrektor ZSOiS Beata Joksz-Skibińska. - Klasa III D w gotowości! Są najlepsi w sporcie, będą najlepsi na maturze! - dopingowała Dorota Mączak, nauczyciel wychowania fizycznego w VII LO.

Matura 2022. Mógłby być "Pan Tadeusz" - mówili maturzyści

Maturzyści śmiali się, że jak będzie na egzaminie "Lalka" to chyba nie wytrzymują z powagą. Ostatnio ciągle ta lektura pojawiała się na maturze. Obstawiali "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza albo "Dziady" . Niektórzy uważali, że będą "Sklepy cynamonowe" Bruno Schulza. Jeszcze inni stawiali na Trylogię Sienkiewicza czy utwory Żeromskiego.

Jak zwykle w internecie pojawiały się różne "pewniaki", ale nie za bardzo się nimi młodzi ludzie przejmowali.

- Ja bym chciał, żeby było "Wesele" Wyspiańskiego, bo to mam obstukane - mówi Adam.

Matura z języka polskiego trwa 170 minut, a nie pięć godzin, jak kiedyś. Kiedyś były trzy tematy, później pięć, teraz kolejny rok, ze względu na to, że było nauczanie zdalne, znów są trzy tematy. Są dwa zeszyty. W pierwszym jest czytanie ze zrozumieniem plus, tak jest zazwyczaj, streszczenie tekstu. Drugi zeszyt to trzy tematy wypracowań, z których uczeń wybiera jeden temat.