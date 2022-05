Matura w Zielonej Górze. Dzisiejsi maturzyści by się zdziwili, gdyby tam nagle trafili. Zobacz archiwalne zdjęcia

Matura w Zielonej Górze. Egzaminy na biało-czarnych zdjęciach

Archiwalne zdjęcia z Zielonej Góry zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Tym razem warto przyjrzeć się zdjęciom z matur sprzed lat. Autorem jest Czesław Łuniewicz, którego zbiory posiada Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

Gdyby przenieść w czasie dzisiejszych maturzystów do ich szkół sprzed lat, byliby mocno zdziwieni. Można dostrzec np. kanapki ułożone na serwetkach. Czy zestresowany uczeń miał ochotę na jedzenie? A może w bułce była ukryta ściąga? Egzaminy trwały kiedyś pięć godzin. Można było zgłodnieć. Do picia były napoje w charakterystycznie zamykanych butelkach. Wiele osób, gdy spojrzy na te szklane opakowania, przypomni sobie smak ich zawartości. Co ciekawe, ozdobą maturalnego stolika bywały flakoniki z kwiatkami, niedużej wielkości, nie można było się za nimi ukryć.

Zobacz te zdjęcia.