Mazowieckie atrakcje za darmo. Jak spędzić weekend czy majówkę pod Warszawą bez wydawania fortuny? Zamki, muzea, parki wodne bez płacenia

Można zwiedzać Mazowsze za rozsądną cenę, a nawet za darmo. Czasem wymaga to nieco planowania i elastyczności, ale można odwiedzić wiele atrakcji turystycznych blisko Warszawy, nie płacąc ani złotówki. Wśród darmowych miejsc na Mazowszu znajdują się malownicze zakątki w sam raz na piknik, piękne lasy, a nawet parki wodne w sam raz na wycieczkę z dziećmi. W określonych dniach za darmo można też zwiedzać muzea i zamki - to ciekawe pomysły na wakacje lub urlop. Zapraszamy do galerii darmowych atrakcji na Mazowszu na wycieczki blisko Warszawy. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0

Karolina.zukowska10, CC BY-SA 4.0, zdjęcie ilustracyjne