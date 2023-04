Mecz Falubazu odwołany! Zielonogórzanie rozpoczną sezon jednak w Rybniku?

Już we wczesnych godzinach rannych zielonogórski klub za pośrednictwem mediów społecznościowych informował o tym, że może nie dojść do rywalizacji. Powód był oczywisty: pogoda. W Zielonej Górze padało w niedzielę (16 kwietnia), całą noc i mniej więcej do godz. 13.00 w poniedziałek. Falubaz nie mógł jednak sam podjąć decyzji o przełożeniu spotkania. Zrobili to – zgodnie z regulaminem - dopiero przedstawiciele jury zawodów. Kibice czekali więc w niepewności bardzo długo, około ośmiu godzin. To, co było w zasadzie nieuniknione, zostało zakomunikowane dopiero przed godz. 16.00 (mecz był zaplanowany na 18.00). Nowy termin spotkania jeszcze nie jest znany, datę wyznaczy Główna Komisja Sportu Żużlowego.