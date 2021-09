Memoriał Rycerzy Speedwaya i spotkanie z legendami Falubazu w Zielonej Górze

Bilety na turniej kosztują 10 zł (programy 2 zł), będzie można je kupić od godz. 13.00 w kasie przy sektorach I-J. Wejściówki można też nabyć w serwisie biletynafalubaz.pl lub w stacjonarnym sklepie kibica na stadionie przy ul. Wrocławskiej (w piątek 17 września do godz. 18.00, a w sobotę od godz. 10.00). Darmowy wstęp będą mieli posiadacze karnetów i dzieci do 13 lat. Wejście na stadion (za wieżyczką sędziowską) od godz. 13.30. Kibice będą mogli zajmować sektory: A1, A2, start, B, C.