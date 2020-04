Mężczyzna przepłynął Odrę wpław. Za sobą ciągnął ponton, a w nim... kobietę! Tak ludzie nielegalnie przekraczają granice

Przechodzą mostem kolejowym, płyną na pontonie, a nawet ukrywają się w busie pod kocem - w taki sposób ludzie nielegalnie przekraczają granice.

Kilka dni temu w internecie pojawił się film, na którym widać, jak mężczyzna przepływa Odrę wpław i ciągnie za sobą ponton, a w nim... kobietę z torbami! Wykorzystując niski stan Odry i chcąc uniknąć kontroli na granicy, postanowili właśnie w taki sposób dostać się do Słubic. Film udostępnił portal Nasze Słubice.pl

Internauci w komentarzach zaznaczyli, że to właśnie zamknięcie granic zmusiło ludzi do takich czynów... - To jest aż niewiarygodne do czego ludzie muszą się przez decyzje rządu posuwać. Na początku filmik wywołał mój uśmiech ale po chwili zrobiło mi się przykro. Oby wkrótce granice zostały otwarte - pisali. To brak szacunku Funkcjonariusze straży granicznej podkreślają, że działania służb mają za zadanie zminimalizowanie rozprzestrzeniania się COVID-19, co służy właśnie temu, byśmy jak najszybciej wrócili do rzeczywistości którą znamy – do „życia bez granic” i ograniczeń.

- Zadanie służb nie jest skierowane na organicznie czyjejkolwiek wolności, lecz na ograniczenie przepływu osób i ograniczenie kontaktów społecznych, a nielegalne przekraczanie granicy w trakcie epidemii to brak szacunku dla osób, które każdego dnia walczą o to, by wirus nie rozprzestrzeniał się. To brak szacunku dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych służb, którzy każdego dnia narażają swojej życie i zdrowie, a także życie swoich bliskich - tłumaczy rzecznik prasowy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr Joanna Konieczniak.

Przypomnijmy, że łamiąc wprowadzone ograniczenia i nakazy można ponieść nie tylko dotkliwą karę (np. mandat za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom), ale można mieć również nieświadomie kontakt z osobą chorą i narazić w ten sposób siebie i swoich najbliższych.

Nielegalnie przekraczają granice - W ostatnich czterech dniach funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG ujawnili 108 osób, które pomimo nałożonej kwarantanny przekraczały granicę oraz 5 osób, które nielegalnie tą granicę przekroczyły - przekazała nam mjr Konieczniak.

Do takiej sytuacji doszło między innymi w 17 kwietnia na przejściu w Świecku. Obywatel Niemiec, z którym jechał autem obywatel Ukrainy, został poinformowany, że nie będzie wpuszczony do Polski. Nie posłuchał jednak polecenia i ruszył w głąb Polski. Został zatrzymany przez patrol straży granicznej, który pojechał za nim. Funkcjonariusze skierowali auto na parking, jednak kierowca ponownie nie zastosował się do poleceń i zamierzał tym razem wrócić do Niemiec. Został jednak zatrzymany, a następnie ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Tego samego strażnicy graniczni z Zielonej Góry zatrzymali Polaka, który chciał ominąć kontrolę, gdyż był poszukiwany listem gończym do odbycia kary trzech miesięcy pozbawienia wolności za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Następnego dnia patrol żołnierzy ujawnił dwóch obywateli Niemiec łowiących ryby, którzy pontonem dopłynęli do polskiego brzegu Odry. Mężczyźni zastali pouczeni przez funkcjonariuszy straży granicznej ze Świecka. W busie, pod kocem lub pieszo przez most kolejowy Należy również wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce 20 kwietnia. Funkcjonariusze PSG w Zielonej Górze-Babimoście zatrzymali do kontroli granicznej busa, którego kierowcą był 25-letni obywatel naszego kraju. Sprawdzając część ładunkową tego pojazdu, ujawniono ukrytego pod kocem innego 28-letniego mężczyznę.

- W trakcie rozpytania okazało się, iż mężczyzna ukrył się w części ładunkowej pojazdu w celu uniknięcia skierowania do obowiązkowej kwarantanny przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej i sprawdzeniu temperatury ciała, kierowca oraz pasażer ukarani zostali mandatami karnymi po 500 zł. Pasażer został skierowany na obowiązkową kwarantannę - mówi rzeczniczka NOSG, mjr Joanna Konieczniak.

Tego dnia po pościgu zatrzymano również obywatelkę Wietnamu, która nielegalnie przekroczyła granicę mostem kolejowym w Kostrzynie. O tej sytuacji pisaliśmy w poprzednim artykule: KOBIETA NIELEGALNIE PRZEKROCZYŁA GRANICE MOSTEM KOLEJOWYM W KOSTRZYNIE . GDZIE JEST KORONAWIRUS W POLSCE?

