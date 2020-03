Mężczyźni włamywali się do sklepów w Zielonej Górze

Łączne straty właścicielka wyceniła na prawie 7 tys. zł. Do działań operacyjnych natychmiast przystąpili kryminalni, którzy rozpoczęli typowanie potencjalnych sprawców. Policjanci ustalili, kto może być odpowiedzialny za to włamanie i rozpoczęli działania, żeby zatrzymać wytypowanych mężczyzn. Okazało się, że to trzej mieszkańcy Zielonej Góry w wieku 17-26 lat. Wszyscy zostali zatrzymani.