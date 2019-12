Miał być zlot miłośników samochodów. Nic z tego nie wyszło

Okazało się, że policjanci również dotarli do internetowego ogłoszenia o zlocie. Jeszcze przed planowanym początkiem imprezy kilka radiowozów pojawiło się na parkingu przy stadionie żużlowym. - Miał być spot, czyli zjazd miłośników samochodów z Zielonej Góry i okolic. Zjechało się sporo ludzi. Mamy jednak dość mocną obstawę policyjną. Pewnie nie pozwolą nam się pobawić na placu. Miało być wygrodzone miejsce, żeby zrobić kilka kółek. Ale niestety policja tego zakazuje. Miał też być przejazd przez miasto z zachowaniem wszystkich przepisów drogowych, ale policja pewnie do tego też nie dopuści. Skończy się na tym, że tutaj postoimy i porozmawiamy – mówi nam jeden z organizatorów zlotu (nie chce nazwiska w gazecie).

Policjanci podkreślają, że po prostu wykonują swoją pracę. – To są po prostu działania prewencyjne policji. Mieliśmy informacje, że będzie nieformalny zlot samochodów. Istniało prawdopodobieństwo, że będą odpalane race, mogło dojść do nielegalnych wyścigów. Pamiętajmy, że miejsce spotkanie jest miejscem publicznym. To mogłoby zakłócić porządek i ład publiczny – mówi GL podinsp. Małgorzata Barska z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Przy okazji policja kontrolowała dokumenty, sprawdzała stan techniczny pojazdów, zwracała też uwagę na to, czy nie są kradzione. – Zatrzymaliśmy kilka dowodów rejestracyjnych i wystawiliśmy kilka mandatów – mówi podinsp. Barska.