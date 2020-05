Miała być wielka uroczystość, a jak będzie wyglądało odsłonięcie pomnika ks. Michalskiego?

Wszystko jest już gotowe na odsłonięcie pomnika pierwszego polskiego proboszcza w powojennej historii miasta - księdza Kazimierza Michalskiego. Uroczystości - ze względu na koronawirusa - będą kameralne.

O pomniku księdza Kazimierza Michalskiego było głośno, a to miedzy innymi za sprawą podejmowanych przez radnych uchwał. Niektórzy uważali, że nie powinno włączać się do powstania rzeźby, skoro stanie ona na gruncie należącym do Kościoła.

- Jako samorząd, od początku jego istnienia, wspieramy aktywność religijną na gruncie prywatnym. Czy mówimy tu o patronie miasta, czy pracach konserwatorskich - przekonywał wówczas niektórych radnych Adam Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. - Wiele miast na Zachodzie ma swojego patrona. To nie jest powód do wstydu, do używania określeń ciemnogród. Kiedy powstanie pomnik na skwerze, właściciel, czyli Kościół, się na nim nie wzbogaci. Pomnik tylko uatrakcyjni miejską przestrzeń.

Konkurs na pomnik księdza Michalskiego. Wpłynęły trzy propozycje. Wygrała ta z Krakowa Miasto ogłosiło konkurs na projekt pomnika. Wygrał go krakowski artysta Karol Badyna.

- Wysłaliśmy zaproszenie do udziału w konkursie do 14 artystów - rzeźbiarzy, odpowiedziało na nie sześciu, a swoje projekty zaprezentowało nam trzech - mówiła dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych Wioleta Haręźlak.

Komisja pomnikowa niemal jednogłośnie (jedna osoba wstrzymała się od głosu) wybrała projekt Karola Badyny.

Jak podkreślał historyk Marek Budniak, komisja chciała, żeby to była postać realistyczna, oddającą charakter jego misji, powołania, które tu, w Zielonej Górze, wnosił.

Członkowie komisji przypominali, że pomnik księdza Michalskiego miał uwzględniać atrybuty duchownego z lat 50. ubiegłego wieku. Odsłonięcie pomnika mia być jednym z elementów obchodów 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich (walka o Dom Katolicki).

Obchody 60.rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich będą kameralne Tegoroczne obchody Wydarzeń Zielonogórskich miały być bardzo uroczyste. Z powodu pandemii koronawirusa trzeba je zorganizować skromniej i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dlatego między innymi odsłonięcie pomnika - 30 maja - odbędzie się bez udziału mieszkańców. W uroczystej mszy świętej w konkatedrze pw. świętej Jadwigi Śląskiej będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 90 osób. Zaplanowano też złożenie kwiatów na grobie księdza Kazimierza Michalskiego przy konkatedrze oraz pod pomnikiem Wydarzeń Zielonogórskich przy Filharmonii Zielonogórskiej. Zielonogórzanie będą mogli obejrzeć w mediach relacje z tych wydarzeń...

Pomnik księdza Kazimierza Michalskiego bez cokołu. Wszystko jest już przygotowane. Pomnik, pokryty patyną, jest już gotowy. Na skwerze przy konkatedrze powstała ścieżka i miejsce pod rzeźbę. Będzie ona bez cokołu, stanie bezpośrednio na podłożu, Tak by mieszkańcy i goście mogli razem z księdzem Michalskim udać się w stronę świątyni. A ksiądz? Jak zwykle bardzo się spieszy... Jest tyle spraw do załatwienia.

Ksiądz Kazimierz Michalski - pierwszy polski proboszcz w powojennej Zielonej Górze Ksiądz Kazimierz Michalski to pierwszy polski proboszcz w powojennej Zielonej Górze, dziekan, organizator i inicjator życia religijnego i społeczno-kulturowego.

W czasie II wojny światowej został kapelanem wojskowym, przez pięć lat był więziony przez Niemców w obozie koncentracyjnym Dachau. W październiku 1945 r. przyjechał do Zielonej Góry, gdzie został proboszczem parafii pw. św. Jadwigi, a następnie dziekanem. W 1953 r. został zmuszony przez władze komunistyczne do opuszczenia miasta. Powrócił do Zielonej Góry po trzech latach. Drugi raz wydalony został po Wydarzeniach Zielonogórskich.

