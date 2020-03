Miasto odwołuje imprezy masowe z powodu koronowirusa

Prezydent Janusz Kubicki podkreśla, że na razie nie ma żadnych powodów do paniki. - Osoba zakażona nie jest mieszkańcem Zielonej Góry, została dostarczona do nas transportem sanitarnym. Apelujemy do wszystkich o zachowanie spokoju. Chciałbym podkreślić, że miasto jest bezpieczne. Jesteśmy przygotowani, od kilku tygodni odpowiednie wydziały przygotowywały procedury na wypadek sytuacji, która właśnie ma miejsce - tłumaczy włodarz Zielonej Góry.

ODWOŁANE IMPREZY MASOWE

- Po konsultacjach z wojewodą, podjęliśmy w urzędzie miasta decyzję, że wszystkie imprezy masowe, które są zaplanowane w najbliższych dwóch tygodniach, zostaną odwołane. Jest to element zapobiegania. Ten przypadek koronowirusa, który pojawił się w Polsce, dotyczy osoby, która przyjechała z Niemiec z imprezy masowej, z karnawału. Uważamy, że lepiej zrezygnować z koncertów i zapobiegać podobnym przypadkom niż prowokować los. Świat się nie zawali, jeśli wysłuchamy muzyki w innym terminie - przekonuje Kubicki.