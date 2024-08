Miasto ostrzega: Darmowe karty na przejazdy autobusami to oszustwo! Chcą wyłudzić pieniądze i dane. Wiele osób już padło ofiarą oszustów

Nie dajcie się oszukać! Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze nie wydaje żadnych kart na darmowe przejazdy przez pół roku. A takie informacje pojawiają się na Facebooku. Nie tylko zielonogórzanie dają się nabić w butelkę. Jeśli zostałeś oszukany, zgłoś to!

Okazuje się, że oszuści podszyli się nie tylko pod Zakład Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. Próbowali już na rzekome darmowe karty naciągnąć mieszkańców Warszawy czy Bydgoszczy. Są dobrze przygotowani, w zależności od miasta na stronie pojawia się odpowiednia nazwa zakładu, wizerunku biletu, ba nawet zdjęcia autobusów, które kursują w danych mieście. Informacje są prezentowane w podobny sposób jak na oficjalnych portalach miejskich instytucji.

Wszystko wydawało się takie wiarygodne

- Wszystko było takie podobne, wiarygodne. Napisali, że to taka akcja z okazji 45-lecia MZK i że będzie trwała do 7 dni. Pierwszych 500 osób, które się wypełnią formularz i wpłacą 10 zł, otrzyma specjalną kartę. Dzięki niej przez 6 miesięcy będzie można jeździć za darmo – opowiada pani Karolina, która dała się nabrać oszustom. - Zwykle jestem czujna, ale tym razem jakoś uwierzyłam. Sama nie wiem, dlaczego. Działałam szybko, chciałam mieć taką kartę. Należało się spieszyć, bo nie wiadomo, ilu zielonogórzan wypełniło już tę ankietę, podając swój adres, telefon i jeśli się posiadało numer biletu miesięcznego.

Pani Karolina jak i wiele innych osób, które weszły na Facebooku w linka, zamieszczonego przez oszustów, szybko zorientowało się, że coś jest nie tak. - Jak wysłałam te 10 zł, to jakoś mnie tknęło, bo przecież zwykle można płacić także w inny sposób, a nie tylko podając numer karty – przyznaje zielonogórzanka. - Zaczęłam sprawdzać i okazało się, że to oszustwo. I że w innych miastach też w ten sposób działa ta grupa. Szybko więc zablokowałam w banku kartę płatniczą.

Nie klikaj w linka. Oszuści chcą Twojej karty płatniczej

Na stronie MZK szybko też pojawiła się we wtorek informacja, że to wszystko co jest na Facebooku to nieprawda.

W środę prezydent miasta zorganizował w Centrum Przesiadkowym konferencję prasową, na której przestrzegał mieszkańców, by nie dali się nabrać, by nie klikali w żadne linki.

- Natychmiast podjęliśmy działania, by przestrzec mieszkańców. Informacje znalazły się na Facebooku, poinformowaliśmy też jego administratorów. Dodatkowo zgłosiliśmy ten fakt do agencji rządowej CERT, zajmującej się bezpieczeństwem w sieci – mówi prezydent Marcin Pabierowski. - Zgłosiliśmy to oszustwo także na policji. Prezydent podkreśla, że takie fałszywe informacje będą się pojawiać, bo tak się dziś dzieje. Dlatego zielonogórzanie powinni być czujni. I w takich sytuacjach dzwonić do Urzędu Miasta, do MZK.

Były błędy, które powinny dać nam do myślenia. Ale nie wszyscy je zauważamy. Działamy szybko i bezmyślnie

- To ciekawa oferta, że przez pół roku można jeździć za darmo na wszystkich liniach. Łatwo dać się nabrać. Ale pamiętajmy, że to nie MZK ustala ceny, ulgi, darmowe bilety, ale rada miasta – przypomina prezes MZK Robert Karwacki. - Poza tym na stronie oszustów pojawiła się informacja, że ta oferta jest z okazji 45-lecia MZK, a nasz zakład obchodzi 70-lecie istnienia. Bilety czy to miesięczne czy elektroniczne portmonetki można sobie wyrobić w Centrum Przesiadkowym.

Wiceprezydent Jarosław Flakowski podkreśla, że jeśli ktoś dał się oszukać w sprawie darmowej karty na przejazdy komunikacją miejską, powinien to zgłosić za pomocą aplikacji mobywatel. Jest tam specjalna zakłada do zgłaszania tego typu wydarzeń.

Policja potwierdza, że internetowe oszustwa to już codzienności. Nie klikajmy więc linki, nie zakładajmy wskazywanych aplikacji. Bądźmy ostrożni i rozważni.

