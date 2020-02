Michał naprawiał przed domem samochód. Pojazd go przygniótł. Świat dla jego rodziny się zawalił. Ruszyła internetowa zbiórka

- 15 minut wcześniej jeszcze rozmawialiśmy. Pytałam, jak długo zajmie mu naprawa samochodu. Chwilę później moja 7-letnia córka zobaczyła, że mąż leży pod autem i się nie rusza - wspomina żona Michała.

15 lutego świat rodziny Michała Szadzewicza się zawalił. Mężczyzna naprawiał przed domem samochód. W pewnym momencie auto go przygniotło. - To ja znalazłam mojego męża. Jeszcze 15 minut wcześniej rozmawialiśmy. Pytałam się, ile mu to jeszcze zajmie. Później nasza 7-letnia córeczka zobaczyła, że Michał leży pod samochodem, podbiegłam do niego, ale on się już nie ruszał. Zaczęłam krzyczeć, wołać o pomoc - wspomina roztrzęsiona Mariola Szadzewicz. Wołanie kobiety usłyszał sąsiad. Próbował z nią podnieść samochód, jednak ten okazał się być zbyt ciężki. Na szczęście po chwili dołączył do nich drugi mężczyzna i udało się wyciągnąć Michała. Świadkowie natychmiast przystąpili do resuscytacji. Po dojeździe ratowników udało się przywrócić krążenie. Nieprzytomny z urazem klatki piersiowej został przetransportowany do szpitala. O wypadku pisaliśmy tutaj: SAMOCHÓD PRZYGNIÓTŁ MĘŻCZYZNĘ W LEŚNIOWIE WIELIKIM

Czytaj także Mężczyzna przygnieciony przez auto walczy o życie

- Pacjent przebywa na Oddziale Intensywnej Terapii. Jest w bardzo ciężkim stanie zagrażającym życiu - przekazała nam Sylwia Malcher, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

"Michał to prawdziwy siłacz" Michał ma 43 lata. Jest energicznym i pogodnym mężczyzną. Rodzina zawsze była dla niego najważniejsza. - Mój mąż jest dla mnie najlepszym człowiekiem na świecie. Jest takim siłaczem, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Zawsze wszystko chciał zrobić sam, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Sam wyremontował dom, żebyśmy mogli w nim zamieszkać. To dla mnie największy wzór do naśladowania - tak mówi o Michale jego żona.

Czytaj także Beatę potrącił pijany kierowca i zostawił ranną na pasach

Mężczyzna nadal przebywa w śpiączce Michał ma uszkodzony mózg. - Wierzę, że jest na tyle silny, że da radę i podejmie walkę. Że zdarzy się cud. On przez 7 lat opiekował się mną i naszą córką. Teraz to my musimy o niego zadbać. Będę o niego walczyć! - zapewnia Mariola Szadzewicz.

Walka o powrót do zdrowia wiąże się jednak z wysokimi kosztami. Jeśli Michał się w najbliższym czasie nie obudzi, pani Mariola chce przenieść go do specjalnej kliniki, gdzie będzie można przeprowadzić odpowiednie badania i zacząć rehabilitację. To jedyna szansa na powrót do normalnego życia. Niestety w Polsce taka rehabilitacja dla osób w śpiączce nie jest refundowana przez NFZ. Pozostaje leczenie w prywatnym ośrodku, gdzie za miesięczny pobyt trzeba zapłacić nawet 18 tysięcy złotych. - Nie wyobrażam sobie bez niego życia, dlatego zrobię wszystko, co w mojej mocy. On dla mnie poruszyłby niebo i ziemię - dodaje żona Michała. Pomóc może każdy W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy: ZRZUTKA DLA MICHAŁA. Do uzbierania jest 100 tys. złotych, liczy się każda pomoc.

WIDEO: Wypadek w Ciborzu. Audi wpadło do stawu. Nie żyje pięć młodych osób