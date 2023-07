Michał Wojtuń z Gubina zmarł, mając 26 lat. Miał ropne zapalenie mózgu. Nie żyje przez zaniedbanie w zakładzie karnym w Krzywańcu?

Michał pokonał raka

Zachłysnął się życiem, rozbijał się samochodami

Pomimo zakazu prowadzenia pojazdów wsiadał za kierownicę i ostatecznie w lipcu 2021 roku trafił do więzienia - a dokładniej do zakładu karnego w Krzywańcu.

Ból i ropa w uchu

Michał miał halucynacje i tracił kontakt z rzeczywistością

- Wszystko zaczęło się, gdy przeziębiliśmy się. Wszyscy z naszej celi chorowali. My wyzdrowieliśmy, Michał nie - opowiada Kamil. - Prosiliśmy oddziałowych, aby wezwali karetkę. Raz usłyszałem, że "karetkę wzywa się do poważniejszych przypadków". Gdy w końcu doprosiliśmy się, aby ktoś go obejrzał, to pielęgniarka zmierzyła mu ciśnienie. Miał bardzo wysokie, w granicach 180.

Zakład karny nie poinformował rodziny o stanie zdrowia Michała?

- Popełniono szereg błędów i zaniedbań - opowiada kobieta. - Chodzi nie tylko o brak odpowiedniej reakcji. Gdy już Michał trafił do lekarza, to po badaniu dostał skierowanie do laryngologa, ale nigdy do specjalisty nie trafił. Ponadto na początku dostawał złe leki. Choć problem dotyczył głowy i ucha, to dostawał leki na drogi moczowe.

- Płakał do słuchawki - opowiada J. Żurko. - Mówił, że bardzo go boli. Powtarzał "zadzwoń po karetkę"...

Matka Michała mówi, że gdy próbowali wezwać karetkę dla syna, to... w zakładzie karnym już go nie było. Został przetransportowany do szpitala, ponieważ jego stan zdrowia był już krytyczny.

- Nikt mi nie powiedział, że syn trafił do szpitala. Następnego dnia sama wydzwaniałam, aby dowiedzieć się, co się dzieje z Michałem. Początkowo nikt nie chciał mi udzielić informacji, zasłaniano się RODO - opowiada J. Żurko. - Miałam umówione widzenie z nim 12 czerwca 2022 roku. Gdybym nie wydzwaniała, to dopiero podczas wizyty w zakładzie karnym w Krzywańcu dowiedziałbym się, że go tam nie ma. W końcu dowiedziałam się, że przewieziono go do szpitala w Zielonej Górze.

Gdy mieszkanka Gubina dotarła na miejsce, to nie poznała swojego syna. Jego stan był ciężki. - Wyglądał strasznie! Był podłączony pod respirator, zaintubowany, bez kontaktu - mówi J. Żurko. - Mimo to pilnował go strażnik więzienny. Początkowo nie chciał nas wpuścić, chociaż byliśmy z rodziny.