Midoriyama CUP, czyli Puchar Zielonej Góry, znów był udaną imprezą

- To wielkie święto karate tradycyjnego. Wystartowali przede wszystkim młodzi ludzie, ale również ich rodzice – mówił Dariusz Hejduk, prezes i trener w ABiRO Zielona Góra. - Do turnieju zgłosiło się 290 zawodników z 14 klubów, pochodzących z ośmiu województw. Midoriyama to po japońsku znaczy Zielona Góra, jest to więc turniej o puchar naszego miasta. Dla tych młodych ludzi, którzy startują, najważniejszy jest trening, na którym uczymy ich poszanowania dla drugiej osoby, pokory, systematyki i zdrowego ruchu.