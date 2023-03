Między Sulechowem a Klępskiem powstanie ścieżka rowerowa. Cieszą się nie tylko turyści

Ścieżka rowerowa Sulechów - Klępsk będzie miała 9 km

Przy podpisaniu umowy obecni byli również Michał Motowidełko reprezentujący Bank BGK oraz skarbnik gminy Marcin Fafuła. Zadanie to ma zostać zrealizowane z udziałem funduszy z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 8 019 969,43 zł. W ramach tej inwestycji realizowane będą również odcinki drogowe ul. Poznańska i Wiosenna w Krężołach oraz droga w Klępsku przy sali wiejskiej w kierunku kościoła i dalej do drogi wojewódzkiej. Łącznie będzie to około 9,1 km. Burmistrz Wojciech Sołtys sądzi, że prace mogą się rozpocząć na przełomie marca i kwietnia.

Rowerem dojedziemy do Klępska, by zobaczyć Pomnik Historii

- Im więcej ścieżek rowerowych w regionie tym lepiej. Niech powstanie gęsta sieć, która umożliwi nam dotarcie na rowerach w ciekawe zakątki naszego województwa. Droga do Klępska na pewno będzie chętnie wykorzystywana nie tylko przez mieszkańców, ale i turystów, którzy na rowerach chętnie dojadą do wsi, by zobaczyć drewniany kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - mówi Tomasz Wróbel, miłośnik rowerowych wypraw. - Ta świątynia to przecież unikatowy przykład sztuki protestanckiej z elementami renesansowymi. Jest ona nazwana perłą architektury drewnianej i ma na swym koncie wiele wyróżnień. Sześć lat temu prezydent RP ustanowił kościółek Pomnikiem Historii.

