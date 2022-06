Międzynarodowe Święto Czekolady w Kargowej i inne wydarzenia w okolicy. Zobacz, co się dzieje w weekend

Kargowa. Międzynarodowe Święto Czekolady

W sobotę, 4 czerwca odbędzie się dziesiąta już edycja Międzynarodowego Święta Czekolady. Nawiązuje ono do tradycji produkcji słodkości w tym mieście, w tym od lat przez jeden ze szwajcarskich koncernów. O godz. 11 odbędzie się uliczny „Bieg Princessy” (ok. 5 km) i symboliczny „Bieg Liona”. O godz. 14, na plażę Copacabana, zjadą się pojazdy zabytkowe oraz motocykle, które ok. 15.30 przejadą się ulicami miasta. Będzie je można potem obejrzeć z bliska. Oficjalne otwarcie święta nastąpi o 16 na stadionie miejskim przy ul. Sulechowskiej. Od 17 do około 18.15 wystąpią młodzi muzycy, w tym sekcja wokalna „Nutki” z GCK-u. Po nich ok. 18.30 swoje umiejętności zaprezentują formacje taneczne z Kargowej oraz niemieckiego Schulzendorfu. Na 18.45 zaplanowano koncert muzyki biesiadnej w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Kargowiacy” oraz „Tęczy” z Kolska. O 20. Wystąpi chór „Sound’nn’Grace”, a o 22. zaśpiewa polski piosenkarz i raper - Ronnie Ferrari. Po jego występie zacznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Święty. Równolegle, odbędzie się także konkurs kulinarny z nagrodami - na najlepszy „czekoladowy wyrób”.