Międzynarodowy Dzień Rodziny i Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zielonej Górze. Zobacz, co się działo na deptaku

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada 5 maja a Międzynarodowy Dzień Rodziny 15 maja. Kumulacja i obchody wydarzyły się w Zielonej Górze w czwartek, 18 maja na deptaku. Celem wydarzenia było przekonanie społeczeństwa o szacunku dla osób o odmiennym zachowaniu, wyglądzie czy z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną.

– W Zielonej Górze zawsze się dużo dzieje, a na zielonogórskim deptaku bardzo lubimy imprezy organizować i współorganizować. Połączyliśmy Międzynarodowy Dzień Godności i Dzień Rodziny. To święta, które ze sobą współgrają, powinniśmy pamiętać, że wspólnie tworzymy jedną wielką rodzinę, tak jak dziś na deptaku – podkreśla Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. – Zaprezentowały placówki, które opiekują się osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Chodzi nam o to, aby w tym dniu głośno mówić: jesteśmy, wspieramy się i tworzymy rodzinę. Pojawiło się z nami schronisko dla zwierząt, bo przecież zwierzęta, to również nasza rodzina.