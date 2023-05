Miejsce na wypoczynek i warzywnik w Zielonej Górze. Zobacz, po ile są dzisiaj ogródki działkowe w mieście

Ogródki działkowe na sprzedaż w Zielonej Górze. Gdzie i za ile?

Po tzw. zimnych ogrodnikach, kiedy rusza zasadzenie na ogródkach działkowych jeszcze można kupić prawo do użytkowania działki w Zielonej Górze. Na popularnym portalu sprzedażowym olx.pl w poniedziałek, 22 maja jest kilkanaście ogłoszeń. Może się zdarzyć, że oferta jest jeszcze publikowana, ale już ktoś z niej skorzystał i kupno nie będzie dostępne. Na podstawie publikowanych ogłoszeń można stwierdzić, gdzie najwięcej działek jest na sprzedaż. W przypadku Zielonej Góry to na osiedlu Jędrzychów, w różnych Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest najwięcej wystawionych ogródków. Jakie ceny? Im taniej, tym mniej roślin, a więcej trawy. Im drożej, tym lepiej wyposażona altana. Zobacz, za ile i jakie ogródki zostały wystawione na sprzedaż w mieście.

Ogródki działkowe. Dodatkowe opłaty

Koszt zakupu ogródka, a dokładnie prawa do użytkowania działki, bo nie kupujemy jej na własność, to nie tylko kwota wynegocjowana z działkowcem. Zanim zaczniemy liczyć koszty nasion, sadzonek, niezbędnych narzędzi czy mebli ogrodowych, w ciągu 14 dni od podpisania umowy przed notariuszem, jako nabywca opłacamy 2 procent kosztów podatku od czynności cywilnoprawnych i wypełniamy formularz PCC-3.

Opłata u notariusza, nie jest wysoka, płaci się tylko za poświadczenie autentyczności podpisów na trzech egzemplarzach umowy.

Kolejny koszt już w wysokości kilkuset złotych to wpisowe nowego członka do Polskiego Związku Działkowców i jednorazowa opłata inwestycyjna opłacana w zarządzie ROD.

Trzeba też opłacić roczne koszty użytkowania działki. Płaci się m.in. za prąd, jeśli jest podłączony, wodę, wywóz śmieci, inwestycje. To koszt ok. 300 - 400 zł.