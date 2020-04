Mieszkańcy apelują, by schody prowadzące do galerii handlowej doczekały się remontu. Teraz, według nich, są one bardzo strome

- To była dobrze przemyślana i wykonana praca - chwali zielonogórzanka. - Ponadto, mieszkańcy ulicy Piaskowej są bardzo zadowoleni, ponieważ mają blisko do sklepów.

Ze względu na ich wiek, jest im ciężko ciągnąć wózki pełne zakupów po tak stromych schodach. Uważam, że są one niedostosowane do osób starszych i ich ograniczonych możliwości.

Do ulicy Piaskowej można przejść dłuższą trasą, ale ona też prowadzi pod górę

Mieszkanka zauważa, że owszem, do bloków można przejść inną trasą, unikając schodów, ale ona też prowadzi pod górę. I znów utrudnienie dla seniorów...

- Mam wielką prośbę do właścicieli terenu, aby rozważyli to podanie i dostosowali schody do osób starszych - apeluje pani Janina. - Chodzi mi o dokonanie podjazdu dla wózków z zakupami oraz zmniejszenie stopnia nachylenia schodów, by nie były tak strome. W imieniu wszystkich mieszkańców ulicy Piaskowej będziemy niezmiernie wdzięczni za pomoc.

Co na to firma, która jest odpowiedzialna za tę inwestycję w Zielonej Górze?

Szybko spytaliśmy inwestora, czy możliwe są jeszcze jakieś modyfikacje. W końcu remont zakończył się już parę miesięcy temu...