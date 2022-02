Mieszkańcy Starego Kramska mają dość dziur w jezdni! W jedną z nich wstawili... choinkę!

- Jadąc z Wojnowa do Starego Kramska spotkałam piękną choinkę. Przynajmniej koła nie urwałam na tych dziurach – napisała do nas pani Monika. - Powiatowa droga jest w stanie tragicznym. Niejeden samochód skończył u mechanika – alarmują mieszkańcy Starego Kramska w gminie Babimost. Uważają, że Powiatowy Zarząd Dróg zapomniał o tym odcinku i od wielu lat nie dba o społeczność wsi. Przypominają, że w pobliżu wsi znajduje się przepiękne i duże jezioro, które przyciąga mnóstwo turystów. Oni także narzekają na stan drogi. Ktoś w akcie desperacji wetknął w ogromną dziurę choinkę. Drzewko ma ostrzegać kierowców przed wyrwą w jezdni. Jest też niemym apelem do zarządcy drogi o, chociaż pobieżny, remont. Czytaj także: Koszmar kierowców! To chyba jedna z najbardziej dziurawych dróg w Lubuskiem. Zobacz, jak wygląda!

Czytelniczka