Mieszkańcy ul. Batorego skarżą się na drogę osiedlową. Co na to miasto?

Skargi mieszkańców ulicy Batorego

Jak przekonują nas mieszkańcy w bloku przy Batorego 170 mieszka kilka osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. To właśnie dla nich droga dojazdowa stanowi największy kłopot, szczególnie że stan techniczny nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Niemal całkowicie popękana, podziurawiona niczym ser szwajcarski często staje się barierą nie do pokonania dla osób, które mają problemy ze swobodnym poruszaniem się.

– To istny tor przeszkód – przekonują nasi Czytelnicy. – Przejście po tej drodze sprawia problem osobom zdrowym, a co dopiero mają powiedzieć osoby z niepełnosprawnością. Nikt już nawet nie pamięta, kiedy ta ulica była remontowana. Jako mieszkańcy tego bloku prosimy pana prezydenta Zielonej Góry o zrobienie normalnego chodnika dla pieszych, którym można by było dostać się do przystanku autobusowego. Cieszylibyśmy się także z załatania widocznych dziur lub z położenia nowej nawierzchni asfaltowej – przekonują nasi rozmówcy.