Mieszkańcy ul. Kraszewskiego skarżą się na rozbudowę Focus Mall. "Ciągły hałas i wibracje"

Mieszkańcy ul. Kraszewskiego w Zielone Górze skarżą się na prace budowlane prowadzone na terenie galerii Focus Mall. – Od świąt wielkanocnych jest coraz gorzej. Wibracje są nie do wytrzymania, półki wypadają z haków, a co gorsze zauważyliśmy również zniszczenia na elewacji budynków. Boimy się, co będzie dalej – przekonują. Co na to główny wykonawca remontu?

Pierwsze skargi mieszkańców ul. Sienkiewicza Skargi na inwestycję jaka jest prowadzona w związku z rozbudową galerii Focus Mall pojawiały się już wcześniej. Przypomnijmy, już w połowie 2018 roku do redakcji “GL” zgłosili się mieszkańcy kamienic przy ul. Sienkiewicza, sąsiadujących bezpośrednio z budynkami Polskiej Wełny. Skarżyli się na kurz i hałas, na jakie są narażeni granicząc z tak dużym placem budowy. Martwili się także, czy ich kamienice nie popękają. - Te ściany całe pracują - twierdzili. - Robotnicy zrobili zbrojenia na dole, wykonali wylewki, a na nich postawili rusztowania. Ale i tak wibracje idą dalej – argumentowali. Wtedy główny wykonawca, firma Mostostal Warszawa, szybko zareagowała na skargi mieszkańców. Zorganizowano specjalne spotkanie, na którym ustalono plan działania – m.in. ustawiono ścianę oddzielającą kamienice od placu budowy oraz umieszczono na budynkach punkty pomiarowe, aby w sposób obiektywny ocenić czy w ich konstrukcji coś się zmieniło. Ostatecznie okazało się, że do uszkodzeń nie doszło. Zmartwieni mieszkańcy ul. Kraszewskiego Rozbudowa popularnego centrum handlowego odbywa się etapami. Obecnie prace odsunęły się od ul. Sienkiewicza w stronę ul. Kraszewskiego. I to właśnie mieszkańcy tej ulicy skarżą się teraz na pogarszające warunki do życia. - Od początku inwestycji przeszkadzały nam wibracje oraz hałasy trwające często cały dzień. Rozumieliśmy jednak, że to czasowe niedogodności. Od czasu Wielkanocy stało się to już jednak nie do wytrzymania – tłumaczą Mariusz i Magdalena Grondysowie, mieszkańcy. Pan Mariusz pokazał nam również pęknięcia na elewacji budynku, w którym mieszka jego rodzina. – Tego wcześniej nie było. W dodatku tynk popękał nam przy oknach, dachówki też już wychodzą. Wszystko przez te ostatnie wstrząsy. W komórce stojącej obok dach bardzo mocno się obniżył i w jednym z pomieszczeń zerwał się strop – mówi mężczyzna. Sąsiad pary, Mariusz Wasiewski rozpoczął niedawno remont mieszkania. – Tak się wszystko trzęsie, że nie ma sensu cokolwiek kłaść, bo i tak odpadnie. Nie mam jak dokończyć tych prac. Boję się, że zaraz woda mi będzie leciała na głowę – zauważa. Grażyna Grabowska opowiada z kolei o tym, jak szafka pełna naczyń spadła jej ze ściany. – Szklanki biegają nam po półkach – dodaje. Mieszkańcy chcieliby, aby firma prowadząca prace na terenie Focus Mall wzięła odpowiedzialność za poniesione przez nich szkody. – Zwracaliśmy już wcześniej uwagę pracownikom, ale to nie przyniosło efektów – przekonują. Stanowisko Mostostal Warszawa - Obecnie prowadzimy szereg prac związanych z rozbudową galerii handlowej Focus Mall, jednak żadne z nich nie są zlokalizowane blisko zabudowy mieszkalnej i jest mało prawdopodobne, żeby mogły mieć na nią wpływ – twierdzi Paweł Kwiecień, rzecznik firmy Mostostal Warszawa. - Niezależnie od tego, dokładamy starań, żeby minimalizować uciążliwości dla mieszkańców. Jako firma odpowiedzialna prowadzimy dialog ze społecznościami lokalnymi. Nie otrzymaliśmy jednak od mieszkańców (ul. Kraszewskiego – przyp. red.) żadnego formalnego zawiadomienia ani informacji dotyczącej wpływu prowadzonej przez nas budowy na zlokalizowane obok niej budynki - podkreśla Kwiecień. Czytaj także Dewastacje na cmentarzu. To dzikie zwierzęta czy wandale?

