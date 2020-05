Mieszkańcy w głosowaniu podpowiedzieli, co widzieliby na odnowionym kąpielisku w Ochli. Chcemy ładnej plaży, miejsc do pikniku i zjeżdżalni

Miasto opublikowało wyniki ankiet, dotyczących odnowy kąpieliska w Zielonej Górze Ochli. W głosowaniu wzięło udział ponad 1200 mieszkańców. Pomysłów na zmiany mają sporo. Najwięcej osób chce po prostu... ładnej plaży. Czy i kiedy mogłaby ruszyć ta inwestycja?

Kiedy pytamy zielonogórzan, co powinno zmienić się w mieście, to często wracają te same pomysły: więcej parkingów, remonty chodników czy dróg, a także odnowa kąpieliska w Ochli. - Do tego terenu prowadzi już superścieżka rowerowa - mówi pan Maciej. - Dojechać więc można bezpiecznie z całą rodziną. Dzika Ochla się rozwija, ale Zielonej Górze przydałoby się odkryte kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. CRS to fajna sprawa, ale latem lepiej popływać pod gołym niebem. Przypomnijmy: na początku marca tego roku (gdy chyba jeszcze nikt nie spodziewał się, że tak potoczy się w naszym regionie epidemia koronawirusa) zespół radnych Zielonej Razem, a konkretnie: Andrzej Bocheński, Grzegorz Hryniewicz i Paweł Wysocki ogłosili, że zielonogórzanie mogą już głosować. Na co? Mieszkańcy dostali szansę zadecydowania, co widzieliby na odnowionym miejskim kąpielisku w Zielonej Górze Ochli. To właśnie ta trójka radnych będzie koordynować cały projekt.

- Zielona Góra leży nad wodą, ale tak naprawdę tej wody dla mieszkańców jest mało - mówił na zwołanej w marcu konferencji radny Zielonej Razem, Andrzej Bocheński. - Dlatego przyszedł czas, by zająć się kąpieliskiem w Ochli. - Może niektórzy będą mówić, że to już dawno należało zrobić - dodawał jeszcze radny. - Wtedy padałyby pytania, z czego mielibyśmy zrezygnować, co miałoby powstać pierwsze... Ale teraz prezydent zdecydował i zapisał zarządzeniem w budżecie 500 tys. zł na przygotowanie koncepcji budowy kompleksu w Ochli. I to tak, jak będą chcieli mieszkańcy. Pragniemy to zrobić spokojnie, rozmawiając z mieszkańcami, słuchając, proponując konkretne rozwiązania. Te pieniądze mogłyby zostać przeznaczone nie tylko na stworzenie koncepcji, ale później także projektu budowlanego.

W międzyczasie sytuacja stała się bardzo dynamiczna, ale mimo wszystko z przeprowadzenia ankiet nie zrezygnowano. Teraz poznaliśmy ich wyniki.

Kąpielisko w Ochli. Mieszkańcy chcą pięknej plaży, miejsc do pikniku, zjeżdżalni... W głosowaniu wzięło udział 1260 mieszkańców. Największym powodzeniem (936 głosów) cieszył się pomysł zbudowania piaszczystej plaży, gastronomii (916 głosów) i terenu do piknikowania (866). Wielu ankietowanych (860) chciałoby też wodnego placu zabaw, zjeżdżalni (737), grilla, miejsc na ognisko (702). Co jeszcze cieszyło się powodzeniem? leżaki (692 głosy),

boisko do piłki plażowej (597),

plac zabaw (585),

brodzik dla niemowlaków (556),

hamaki (496)

czy rowery wodne (496).

Pomysłów jest oczywiście znacznie więcej, tylko... co dalej?

Paweł Wysocki: mimo wszystko chcielibyśmy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami - Projektanci dostali wyniki ankiet - wyjaśnia radny Paweł Wysocki. - Zgłoszone pomysły muszą zostać przez nich uwzględnione w koncepcjach. Te zaś będą poddane konsultacjom.