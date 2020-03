Mieszkańcy zielonogórskiego Chynowa kolejny raz udowadniają, że potrafią działać dla wspólnego dobra. Teraz wzięli się za szycie maseczek

Stowarzyszenie "Kolorowy Chynów" zrzesza ludzi, którym nie jest obojętny los ich okolicy. Działacze już wiele razy udowodnili, że potrafią razem działać dla wspólnego dobra. Zjednoczyli się i zgłaszają pomysły do budżetu obywatelskiego, realizują pomysły, które mogą ułatwić codzienne życie - jak ostatnio regał z grabiami, konewką, niewykorzystanymi zniczami na chynowskim cmentarzu. Wszystko, by mieszkańcom Chynowa żyło się łatwiej i milej.

Gorzowskie knajpy dołączają do akcji "Posiłek dla lekarza"!

Ludzie ruszyli z pomocą tym, co utknęli w korkach na granicy

- Produkcja idzie pełną parą - mówi Barbara Wybranowska. - Wczoraj roznosiłam starszym ludziom po Chynowie maseczki w trochę weselszej tonacji. Wracam do domu i czeka na mnie niespodzianka - właścicielka Atelier Rosa - Sylwia Marciniak czeka na mnie w samochodzie i oferuje całą belę materiału, który jej pozostał po szyciu pościeli dla naszego szpitala. I znów radość, będzie z czego szyć kolejne maseczki. Robimy to dla nas wszystkich. Od tego zależy nasze jutro i nasze wspólne dobro. Piękne jest to, że tyle ludzi w Zielonej Górze włączyło się w różne akcje.