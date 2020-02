Mieszkania w Lubuskiem na licytacjach komorniczych. Te lokale komornik sprzedaje za bezcen. Najnowsze oferty luty-marzec 2020

Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Sprawdź, co można kupić na licytacjach komorniczych. Każdego miesiąca wystawiane są lokale, które komornik zajmuje osobom zadłużonym. To często okazja do tego, aby kupić lokal tzw. bezcen. Sprawdziliśmy najciekawsze aktualnie oferty z woj. lubuskiego.

Wszystkie oferty pochodzą ze strony licytacje.komornik.pl. [przycisk_galeria} Zdjęcia wykorzystane w artykule mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie przedstawiają licytowanych nieruchomości. Licytacje komornicze. Jak w nich wziąć udział?