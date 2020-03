Mieszkaniec w masce gazowej apeluje do nas wszystkich

- Powinniśmy pośmiać się z tych, którzy nadmiernie panikują. Wszystkie władze zapewniają, że nie ma co siać panik i zakładanie maseczek, co często niektórzy robią, jest bez sensu - mówi człowiek w masce. - Według mnie, jeśli cokolwiek może nas ochronić to tylko maska gazowa, której nikt nie posiada - dodaje.

Osoba z podejrzeniem wirusa, powinna siedzieć w domu i słuchać władz - zaapelował. - A te wielkie zakupy w sklepach to wielka przesada, to są po prostu jakieś jaja. Apeluję do wszystkich o zdrowy rozsądek! - zakończył nasz anonimowy rozmówca.

RAPORT