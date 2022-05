Mieszkaniec Zielonej Góry wśród najlepszych ninja na świecie! „Zamierzam tam wrócić i zdobyć mistrzostwo”

Na początek przybliż naszym czytelnikom, jak znalazłeś się na Mistrzostwach Świata Ninja?

– Na pewno była to nie lada przygoda. Wszystko zaczęło się od tego, że po raz pierwszy pojawiła się w Polsce możliwość zrobienia kwalifikacji na tego typu imprezę. Organizator z Polski nawiązał kontakt z organizacją ze Stanów Zjednoczonych, czyli National Ninja League. Pięciu mężczyzn i pięć kobiet mogło dzięki temu wywalczyć kwalifikację na zawodach, które spełniały wymogi organizacji z USA. Ja znalazłem się na moim „ulubionym” czwartym miejscu – w tamtym okresie miałem taką passę: co zawody to czwarte miejsce (śmiech). Ale mimo wszystko wtedy to czwarte miejsce było szczęśliwe. Do końca jednak nie wiedziałem, czy uda mi się polecieć na te zawody, bo wiadomo wyprawa za ocean organizacyjnie jest mega wymagająca. Dopiero w momencie, w którym dostałem maila, że mam ostatnie trzy dni na potwierdzenie swojego miejsca, to musiałem podjąć tą decyzję. Stwierdziłem, że co by się nie działo, to zamierzam tam polecieć.